Coraz więcej stopni na termometrach, przybywa też ostrzeżeń pogodowych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zwraca uwagę już nie tylko na upał.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed wysokimi temperaturami w naszym regionie obowiązuje do soboty, do godz. 20:00, ale ponadto obowiązuje też ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami.

Te mogą wystąpić jeszcze dziś późnym wieczorem oraz w nocy. Miejscami mogą im towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad. Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku, do 7:00.