Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje dla Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego od 10:00 do 23:00.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, lokalnie 50 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad. Ostrzeżeniem objęty jest cały region lubuski. Na północy to alert pierwszego stopnia, na południu drugiego. Mieszkańcy otrzymali też rządowe alerty RCB.