Ilán Rappoport to nowy zawodnik Lechii. 23-latek rodem z Argentyny podpisał z zielonogórskim klubem kontrakt do końca tego sezonu. Nowy zawodnik ma też polski paszport.

Wcześniej występował we Włoszech, w niższych ligach. Podpisanie umowy poprzedziły dwa tygodnie treningów z drużyną w Zielonej Górze.

Trafiłem do dobrej drużyny, z dobrymi zawodnikami. Futbol w Polsce może być bardziej fizyczny od tego, do czego przywykłem. Czuję, że to dobre miejsce dla mnie, żeby rozwijać się piłkarsko.