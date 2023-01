Jak miniony rok wyglądał pod względem liczby zarejestrowanych urodzeń i małżeństw? Wybraliśmy się do Urzędu Stanu Cywilnego i poznaliśmy najpopularniejsze imiona, które otrzymali najmłodsi zielonogórzanie.

Czym innym jest liczba urodzeń, a czym innym liczba zarejestrowanych dzieci, które zostały zarejestrowane jako urodzone w 2022 roku. Rodzice mają 21 dni na powiadomienie Urzędu Stanu Cywilnego o narodzinach swoich pociech. O szczegółach dotyczące najmłodszych mieszkańców Zielonej Góry mówi Małgorzata Janecka-Kwiatkowska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Jeżeli chodzi o ilość dzieci, tych urodzonych, zarejestrowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zielonej Górze, to w roku 2022 było to 1429 narodzin. Do poprzedniego roku to jest lekki spadek, bo w 2021 było tych rejestracji 1586.

Wśród narodzonych dzieci kilkadziesiąt z nich otrzymało takie same imiona. Które z nich królowały w minionym, 2022 roku?

W zeszłym roku, jeżeli chodzi o imiona żeńskie, to najczęściej rodzice zdecydowali się na imię Zofia. Na drugim miejscu jest Laura i Marcelina – po 25 razy. Zofii imię wybrano 27 razy. Jeżeli chodzi o chłopców, to powrócił na szczyt Antoni, którego w zeszłym roku (2021 – przyp. red.) w ogóle w tej takiej ścisłej czołówce nie było, więc tutaj na to imię męskie zdecydowano się aż 33 razy. Potem kolejnym imieniem męskim jest imię Nikodem – 29 razy i Jan – 22 razy.

Ponad tysiąc osób postanowiło zawrzeć akt małżeństwa właśnie w Zielonej Górze. Jest to liczba większa niż w poprzednich latach.

Jeżeli chodzi o małżeństwa, to zarejestrowaliśmy tych małżeństw 538 i to jest ilość łączna ślubów cywilnych i ślubów konkordatowych. Jeżeli chodzi o tę różnicę, które śluby są w przewadze, to zarejestrowaliśmy małżeństw cywilnych więcej, bo cywilnych zawartych było 393, natomiast ślubów konkordatowych –145.

W Zielonej Górze w poprzednim roku zmarło także mniej osób niż w latach poprzednich. W 2022 roku odnotowano 1903 zgony, a w 2021 – 2414. Spadek ma związek m.in. ze zmniejszającą się liczbą osób umierających z powodu koronawirusa.