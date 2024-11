Ostatnie godziny mają zielonogórzanie na oddanie swoich głosów w Budżecie Obywatelskim. Czas na to jest do dziś do 23:59. A my prezentujemy kolejne trzy projekty, które ubiegają się o dofinansowanie z miejskich pieniędzy.

Tym razem nasi goście pokazali sportową odsłonę Budżetu Obywatelskiego. Na tapet wzięliśmy projekt nr 69, czyli poprawę infrastruktury pięciu boisk w dzielnicy Nowe Miasto. Co dokładnie przewiduje? Opowiada Konrad Komorniczak, jeden z inicjatorów pomysłu.

W Łężycy i Ochli chcemy zadbać o sekcje juniorskie. Potrzebne tam są większe boiska. W Zawadzie planujemy doświetlić murawę, żeby treningi mogły odbywać się również wieczorami. W Drzonkowie i w Przylepie chcemy wybudować szatnie.

Dodatkowo piłkarze złożyli projekt nr 72. Chodzi w nim o organizację Meczu Gwiazd Zielonogórskiej Piłki. Natomiast piłkarze ręczni chcą wybudować szatnię sportową dla swoich wychowanków przy hali na ul. Cyryla i Metodego.

Jeśli chodzi o halę przy LO VI to ona nie ma szatni sportowych. Od dwóch lat są tam zamknięte prysznice. Przy budowie tej hali, miały powstać specjalne szatnie sportowe. Jest nawet projekt. Pozostaje tylko kwestia zebrania odpowiedniej kwoty.

Mówił Piotr Książkiewicz, wiceprezes zielonogórskiego Szczypiorniaka. Zwycięskie projekty poznamy 10 listopada.