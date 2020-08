Zobacz info

Witam wszystkich Klubowiczów przed nami - Motokamraty dla Agaty to impreza dla milosników aut oraz wszystkich ludzi z dobrym sercem. Organizujemy ją ponieważ jedna z naszych klubowych koleżanek ma poważne kłopoty, dotknęła ją ciężką choroba i jedyna szansą jest przyjmowanie drogich leków. Finansowo jest to nie do udzwigniecia dla młodej matki, samotnie wychowującej wspaniała córkę, w związku z tym proszę, wzywam do czynnego uczestnictwa w pomocy Agacie. Organizujemy zlot gwieżdzisty razem z zap...