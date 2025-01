Trenuję od praktycznie 5-6 roku życia. Ten sport zawsze był gdzieś ze mną. Nie potrafię z niego zrezygnować. Czy to będzie triathlon, czy to będzie boks, czy to będzie cokolwiek innego, to zawsze będę coś robił, trenował. A przy okazji zauważyłem, że też potrafię zarażać się do tego sportu innych, czy to do boksu, czy to do triathlonu. Jak w to wszedłem, to też już wciągnąłem tu mojego przyjaciela. Kolejni znajomi pytają: A może ja bym spróbował? A coś mi podpowiedz? Także też staram się innych ludzi zarażać do tego