Dzisiaj w “Ostatnim Gongu” o najstarszej szkole sztuk walki w Zielonej Górze, która po pandemii zawiesiła działalność. W studiu gościliśmy Aldonę Twaróg i dowiedzieliśmy się, że Polska Akademia Ju Jitsu wznawia nabór i zaprasza na pierwsze od lat zajęcia w SP 8 na Jędrzychowie.

Zazwyczaj spodziewam się dyskusji o rywalizacji sportowej, ale dziś zaskoczenie i rozmowa na naprawdę poważne tematy. – Problematyczne sprawy życia codziennego to zdecydowanie za mało powiedziane, ale ju jitsu na nie pomaga. Oczyszcza, buduje i prowadzi do przemiany – mówiła na antenie Radia Index przedstawicielka PAJJ.

Wiele razy pytano mnie jak sprowadzić męża do parteru żeby więcej nie podniósł na nią ręki. Proszę mi wierzyć, nie od razu, ale dochodzi do całkowitej przemiany takiej osoby. Człowiek dochodzi do siebie, zwiększa się jego poczucie wartości i wie jak ma się bronić przed przemocą