Niby to jest tak, że na szczycie ciężko się utrzymać i nie ma tej motywacji, natomiast dopóki ktoś ten ogień będzie starał się utrzymać, to tak będzie. Natomiast wiadomo, jak to mówią, syty kot jest ospały i już mu się nie chce, ale w zeszłym roku nas troszeczkę przycisnęli, było blisko, więc w tym roku mieliśmy taką naprawdę dużą motywację i zależało mi nawet ambicjonalnie pokazać, że to my tu rozdajemy karty