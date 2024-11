Kulamy się dzisiaj w Ostatnim Gongu z Cyklonem najstarszym klubem brazylijskiego ju-jitsu w Zielonej Górze. Młodzież zdobyła kilka medali Europejskich Mistrzostw w Poznaniu i rozmawiamy z nimi o samym turnieju, a także o przygodzie z BJJ. Dla jednych to dopiero początek, a dla innych to element rozwijającej się kariery.

Zawodnicy KS Cyklon Zielona Góra wywalczyli kilka medali European Championship 2024 CBJJP w Poznaniu. Borys Madera-Błahuta zajął 2. miejsce w GI i 3. miejsce w NO-GI, a Leon Pasieczny 3. miejsce w GI. To jeśli chodzi o najmłodszych bo to panowie, którzy dopiero poszli do szkoły podstawowej. Nastolatkowie i przyszłoroczni maturzyści także przywieźli stawali na podium tych zawodów. Adam Sobczyk w kimonie zdobył złoto, a bez zajął drugie miejsce z kolei Wojtek Kowalski-Mierkiewicz był drugi w NO-GI, a jak nam powiedział to dopiero początek kariery i ten wywiad przejdzie do historii. W przyszłym miesiącu czekają go zawody Pucharu Europy w MMA.

Moje założenie jest takie, że chce iść w to MMA bardziej zawodowo. Za miesiąc jadę na Puchar Europy i teraz będziemy się pod te zawody przygotowywać. Jadę z trenerem Cielepą, który pomaga mi w przygotowaniach. Chciałbym zajść bardzo daleko i miejmy nadzieje, że ten wywiad przejdzie do historii

W programie również sporo o działalności najstarszego klubu sztuk walki w Zielonej Górze. Rozmowa z Piotrem Firlejem artystą w kimonie z czarnym pasem oraz Tomaszem Różańskim z Iron Team Fight ze Strzelców Krajeńskich. Cyklon działa już 20 lat i chce swojego Bachusika “Cyklonikusa”.

20 lat funkcjonujemy i niemalże co roku dostajemy nagrodę od prezydenta miasta za nasze osiągnięcia. Co roku zdobywamy medale mistrzostw Polski czy Europy. jeździmy na zawody w całym kraju i sami organizujemy m. in. seminaria i mamy ich za sobą już ponad 60

Cyklon zaprasza na seminarium z Natanem Sapem w sobotę 9.11.2024 w sali treningowej klubu przy Jaskółczej 30 C. Start o godzinie 9:15.