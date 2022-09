Ważna informacja dla seniorów. Ośrodek Integracji Społecznej się rozbudowuje. W tym miesiącu samorząd lubuski zdecydował się na dodatkowe wsparcie ośrodka, który mieści się przy ulicy Prostej w Zielonej Górze.

Dofinansowanie ze środków unijnych wynosić będzie 4 miliony 300 tysięcy złotych. Co w ramach projektu jest realizowane? O tym zielonogórski radny Platformy Obywatelskiej Adam Urbaniak.

To jest ośrodek opieki nad seniorami. To jest rozbudowa, a właściwie podwojenie miejsc, które tam są. A zapotrzebowanie jest duże. W naszym województwie jest hospicjum w Zielonej Górze i zakłady opiekuńczo -lecznicze. One borykają się z problemami. Tam po prostu nie ma miejsc.