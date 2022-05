Po dwóch latach przerwy do zielonogórskiego hospicjum powróciły spotkania dla osób pogrążonych w żałobie. Są one skierowane przede wszystkim do tych, których najbliżsi ostatnie chwile życia spędzili właśnie w hospicjum.

Jak mówi Anna Kwiatek, dyrektorka Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze, spotkania są przede wszystkim szansą na skonsultowanie się ze specjalistami z zakresu psychologii.

Przywrócenie tego typu spotkań po pandemicznej przerwie ma ogromne znaczenie dla osób pogrążonych w żałobie. Jak mówi psycholog Małgorzata Klikowicz szczególnie ważne jest wsparcie w pierwszych tygodniach po śmierci bliskiej osoby. Etap ten uważa się za najtrudniejszy i najważniejszy w całym okresie żałoby.

Grupa wsparcia pomaga swoim podopiecznym także w codziennych obowiązkach. Mowa tutaj między innymi o wsparciu w zakupie wyprawek dla dzieci osieroconych lub załatwieniu bezpłatnych obiadów w szkołach.