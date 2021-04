Kompleks sportowy „Orlik” przy ul. Źródlanej jest już otwarty, a od soboty ponownie otworzy się też park linowy. Przypomnijmy, to pokłosie zielonego światła od rządu na sport i rekreację na otwartej przestrzeni.

„Gęsie Tarasy” będą otwarte w weekendy od 10:00 do 20:00, zaś w dni powszednie, od wtorku do piątku w godzinach od 12:00 do 20:00. Poniedziałek to dzień poświęcony na przerwę techniczną.

Limit korzystających z parku to 25 osób. W parku linowym oraz na terenie całego kompleksu sportowego jest obowiązek noszenia maseczki, który nie dotyczy osób uprawiających sport.