Muzycy Orkiestry Dętej Zastal zapraszają na nietypowe spotkanie muzyczne. Chodzi o próbę otwartą. Odbędzie się ona we wtorek w Muzeum Ziemi Lubuskiej. A że nie będzie to typowy koncert, to publiczność zobaczy jak od kuchni wygląda przygotowanie muzyków do każdego występu.

Będzie więc można posłuchać nie tylko muzyki, ale też dyskusji i wzajemnych wskazówek pomiędzy muzykami. Mówi dr Izabela Korniluk z Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Próba otwarta ma też być swego rodzaju wprowadzeniem do tegorocznego jubileuszu. Orkiestra Dęta Zastal obchodzi bowiem w 2022 roku 75-lecie istnienia.

Próba Orkiestry Dętej Zastal już we wtorek, o godzinie 17.