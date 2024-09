W dniu 07.09.2024 r. (od godz. 15:00 do godz. 20:30) – ulice: Bohaterów Westerplatte (od ul. Kupieckiej do Ułańskiej), Ułańska, Al. Niepodległości (od ul. Ułańskiej do ul. Bankowej), Bankowa, Chrobrego (od Bankowej do Placu Matejki), Plac Matejki, Kupiecka (od ul. Kopernika do ul. Podgórnej), Drzewna, Plac Pocztowy, Jedności, Reja oraz Wojska Polskiego (od ul. Reja do ul. Kupieckiej) – w związku z organizacją 39 Nocnego Biegu Bachusa oraz Drużynowego Biegu Winobraniowego o Puchar Gazety Lubuskiej.