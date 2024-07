Zielonogórski patrol policji błyskawicznie zatrzymał dwoje sprawców kradzieży elektronarzędzi z terenu posesji w jednej z podzielonogórskich miejscowości. W trakcie postępowania policjanci ustalili, że to ta sama para, która dokonała wcześniej dwóch innych kradzieży w miejscowościach w gminie Sulechów i gminie Zabór.

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał zgłoszenie o kradzieży dokonanej na terenie posesji w jednej z podzielonogórskich miejscowości. Pokrzywdzeni opisali policjantom samochód jakim poruszali się sprawcy.

Na miejsce został skierowany patrol, który zatrzymał taki właśnie samochód na drugim końcu

miejscowości. Policjanci zobaczyli, że samochodem podróżują kobieta i mężczyzna, a na tylnej kanapie w samochodzie siedzi dwoje małych

dzieci . To nie uśpiło czujności mundurowych i sprawdzili bagażnik samochodu, w

którym znaleźli skradzione przed chwilą elektronarzędzia i dodatkowo inne urządzenia, które

także wzbudziły podejrzenie, że mogą pochodzić z kradzieży.

36-latka i 28- latek usłyszeli po 3 zarzuty kradzieży. Mężczyzna dodatkowo zarzut posiadania narkotyków.

Przyznali się do popełnionych czynów i złożyli wyjaśnienia. Ukradzione w poniedziałek

elementy ogrzewania podłogowego i elektronarzędzia zostały zwrócone pokrzywdzonym.

Podejrzanym za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, za posiadanie narkotyków

grozi kara więzienia do lat 3.