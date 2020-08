O tym, że pszczoły są pożyteczne i potrzebne, nie trzeba specjalnie nikogo przekonywać. Jak jednak zapewnić im dobre warunki życia w mieście? Czy to w ogóle dobre środowisko dla tych owadów? Na ten temat wypowiada się biolog Sebastian Pilichowski.

Na pewno teren, na którym mają mieszkać pszczoły, powinien być pełen roślin. Niestety miejska flora nie zawsze sprzyja owadom.

Pszczołami są tak naprawdę również trzmiele, o których często zapominamy. Natomiast czy miasto jest dla nich korzystnym miejscem? Brakuje nam roślin kwitnących. Przez rośliny kwitnące rozumiemy nie tylko drzewa, ale również rośliny zielne, które niestety w miastach są powszechnie koszone, usuwane. W kontekście lipy srebrzystej chociażby – trzmiele od lat są znajdowane martwe pod lipami srebrzystymi. W momencie, kiedy kwitnie ta lipa, niestety brakuje innych kwitnących roślin. Przypuszczamy, że w tym momencie trzmiel nie tyle się podtruwa, co jest po prostu niedożywiony. Sebastian Pilichowski

W Zielonej Górze pszczoły dobrze czują się np. w Ogrodzie Botanicznym. Jego pracownicy minimalnie stosują opryski, ponadto jest wiele roślin. Pszczoły lub inne owady, np. muchówki, mogą zamieszkiwać również nasze ogrody lub balkony. Musimy jednak liczyć się z tym, że inwestycja w “owadzie osiedla” zajmie nam kilka lat.