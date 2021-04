Jakie plany na majówkę mają zielonogórzanie? Ta oczywiście upłynie pod znakiem lockdownu.

Zamknięte będą m.in. hotele i restauracje.

Ci, którzy mają ogródki działkowe mogą określać siebie mianem szczęśliwców. Ceny działek błyskawicznie poszybowały w górę, kiedy okazało się, że to jedna z niewielu możliwości na spędzenie wolnego czasu poza domem. Wiktor Urbański, tak jak i reszta właścicieli działkowych ogródków, wygrał z lockdownem.

Przychodzę na działkę, bo co miałbym robić w domu? Telewizor?! Przychodzę i czekam na prawdziwą wiosnę.

My też czekamy. Według długoterminowych prognoz termometry podczas majówki powinny wskazywać ok. 15 stopni. Niebo będzie zachmurzone, ale od czasu do czasu będzie przebijać się przez nie słońce. Instytucje kultury zapraszają przed ekran monitora. O fizyczną aktywność będziemy musieli postarać się sami.

Wideo: Katarzyna Mayer-Bzowa, Tomasz Noskowicz