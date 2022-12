Chcecie poczuć prawdziwą magię świąt? Zajrzyjcie na ulicę Poniatowskiego w Zielonej Górze, bo przy jednym ze znajdujących się tam bloków można poczuć się niczym w świątecznej bajce. Wszystko za sprawą bożonarodzeniowych iluminacji i dziesiątek metrów kolorowych lampek.

W ogrodzie państwa Perzańskich możemy spotkać między innymi renifery, bałwanki i Świętego Mikołaja. Jest też dziadek do orzechów i bożonarodzeniowa szopka. I tak już od ponad 30 lat – mówi Pani Ewa.

Pani Ewa dodaje, że kiedyś stroili swój ogródek żeby sprawić radość swoim dzieciom. Dziś robią to dla wnuków. Choć tak naprawdę iluminacje może zobaczyć każdy. Ale ze względu na akty wandalizmu sprzed kilku lat, dziś ogrodu pilnują kamery. Dodajmy, że iluminacje można podziwiać codziennie od 16.30 do północy aż do 6 stycznia, czyli Święta Trzech Króli.