Rząd powoli rezygnuje z ograniczeń, jakie wprowadził na czas epidemii. Pierwszym krokiem jest m.in. zniesienie zakazu wstępu do lasów. Możemy je odwiedzać, ale wciąż rozważnie. A co nadal jest niewskazane?

Do lasu możemy wchodzić bez maseczki. Nie korzystajmy jednak z wiat, miejsc biwakowania, leśnych siłowni czy wież.

Mamy takie wieże w naszym regionie, np. w Zielonym Lesie w pobliżu Żar czy na geościeżce „Dawna Kopalnia Babina” w Nadleśnictwie Lipinki. Ale pamiętajmy też, jak mądrze planować wędrówki i bezpiecznie odwiedzać las w związku z pandemią. Do lasu wybieramy się wyłącznie z osobami, z którymi przebywamy na co dzień. Unikajmy też szczególnie popularnych wśród turystów miejsc, gdzie są tłumy. Idąc do lasu, gdy zobaczymy ławkę lub stoły – nie dotykajmy tych powierzchni. Na parkingach leśnych, w trosce o innych, nośmy zawsze maseczki.

Nadal nie można za to jeździć miejskimi rowerami. Operator systemów wypożyczania jednośladów – Nextbike Polska – apeluje o to, by rowery znów były dostępne. Firma odpowiada m.in. za Zielonogórski Rower Miejski. Jak argumentuje swoje stanowisko?

W wypadku konieczności przemieszczania się po mieście rower jest rozsądnym i bezpieczniejszym wyborem przy zachowaniu ostrożności i właściwej higieny – noszeniu masek, rękawiczek, dezynfekcji. Rower miejski jest częścią transportu publicznego. Jest wykorzystywany w dojazdach do pracy i stanowi doskonałe uzupełnienie komunikacji zbiorowej. Rowery miejskie służą przede wszystkim przejazdom celowym i krótkotrwałym – maksymalnie do 20-30 minut, nie zaś rekreacji.

Jeśli rowery miejskie zostaną odblokowane, Nextbike zapewnia, że serwisanci będą je dezynfekować. To samo dotyczy terminali, za pomocą których można wypożyczać jednoślady.