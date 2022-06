Jak już Was informowaliśmy – trwa rekrutacja na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim. Kandydaci do studiowania na naszej uczelni mają do wyboru w tym roku 63 kierunki. A wśród nich jeden zupełnie nowy – projektowanie społeczne.

Będzie on prowadzony na Wydziale Nauk Społecznych. I jak mówi dr Tomasz Kołodziej, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii UZ, jest to kierunek zaprojektowany według zapotrzebowania zewnętrznych partnerów naszej uczelni.

Szansę na studiowanie projektowania społecznego ma 50 osób. To nie koniec jednak zmian. Na dwóch kierunkach od nowego roku akademickiego obowiązywać będzie również nowa forma studiów. Chodzi choćby o architekturę, gdzie studia do tej pory były prowadzone w formule stacjonarnej pierwszego stopnia. Teraz prowadzona jest już rekrutacja na studia stacjonarne jednolite magisterskie. Mówi prof. Marta Skiba, dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki UZ.

Kolejną nową formą jest kierunek jazz i muzyka estradowa. Tutaj mówimy o studiach stacjonarnych drugiego stopnia, tłumaczy dr Artur Majewski z Instytutu Muzyki UZ.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznej rekrutacji oraz oferty dydaktycznej znajdziecie na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego.