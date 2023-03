Tak jak już informowaliśmy, radni sejmiku województwa lubuskiego przyjęli apel w sprawie odwołania wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka. Wniosek został przyjęty większością głosów rządzącej koalicji. W głosowaniu nie wziął wówczas udziału klub „Samorządowe Lubuskie”.

Radna wojewódzka Aleksandra Mrozek dziś wypowiedziała się o odwołaniu Dajczaka. Jej zdaniem warto zwrócić uwagę na rosnący konflikt między wojewodą a marszałkiem Elżbietą Polak.

Po co nam ta wojenka, kolejna na wszystkich frontach> To jest rzecz nieprawdopodobna, tak skłóconego regionu dawno nie było. Jest podział “my” i “wy”. Tak demokracja nie może wyglądać, mniejszość też ma prawo do wypowiadania się. O to mamy pretensje do koalicji.