To już ostatnie szlify w Dolinie Gęśnika. W sierpniu zakończą się prace na tym terenie. Charakterystycznym elementem, z którego już korzystają spacerowicze, są niebieskie siatki rozciągnięte nad strumykiem. Atrakcji będzie oczywiście więcej.

W dolinie pojawiła się m.in. plaża z hamakami, punkt widokowy i miejsce do grillowania. Tak rozbudowany teren jest uzupełnieniem parku linowego „Gęsie Tarasy”, otwartego dwa lata temu.

Są pergole, miejsca, gdzie można wypocząć, zrobić grilla, rozpalić ognisko, miejsce na hamakowanie – są hamaki, gdzie można odpocząć w cieniu, w zaciszu. Oczywiście też jest przewidziana zimowa atrakcja, aczkolwiek jest zależna od pogody – to ślizgawka, zjeżdżalnia z ulicy Strumykowej. Są też fajne miejsca piknikowe, punkt widokowy, opisy przyrody. Opisane są zwierzęta, jakie żyją w Dolinie Gęśnika, jaka fauna i flora występuje.

Wykonawca inwestycji dobuduje jeszcze fragment chodnika i zjazd dla wózków. Oficjalne otwarcie Doliny Gęśnika miasto zaplanowało na wrzesień.

Chcemy najprawdopodobniej we wrześniu jako władze miasta zrobić taką imprezę otwierającą, żeby przedstawić mieszkańcom Dolinę Gęśnika, bo nie każdy tam był. A to nie tylko teren dla mieszkańców okolicznych osiedli, ale praktycznie dla wszystkich zielonogórzan. Wiem, że ludzie przyjeżdżają nawet z innych miast, że ma to swoją siłę przyciągania.