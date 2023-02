Doskonale wiemy o tym, że na ten moment czeka cała Zielona Góra. 27 lutego w Radiu Index oraz w Index TV rusza zupełnie nowy, niespotykany dotąd w swojej formie program “Rozbój w Biały Dzień – Awiński & Spółka”.

Gospodarzem będzie Romek Awiński, który zaprosił do współpracy znanych Wam już z naszej anteny: Agatę Karchut czy Przemka Żejmo. Pojawi się także, jako współprowadzący, Rademenez.

Dlaczego ten program będzie tak ciekawy, intrygujący i niespotykany? Pytamy autora całego radiowo-telewizyjnego zamieszania, Romka Awińskiego.

Program będzie dlatego tak dobry, bo udało nam się zaprosić do współpracy fantastycznych ludzi. To jest grupa około 20 osób, która na stałe będzie współtworzyć ten program. Chociaż dużą częścią współtworzących będą słuchacze i widzowie. Program będzie mocno interaktywny i śmiem twierdzić, że jedyny taki w Polsce będący jednocześnie programem radiowym i telewizyjnym. Do tego mnóstwo gości, będziemy też na obszarze całej Zielonej Góry.