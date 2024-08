Oddając starą drukarkę czy mikrofalę dołożysz cegiełkę do zakupu potrzebnego sprzętu dla strażaków ochotników ze Starego Kisielina. To za sprawą ogólnopolskiej akcji “OSP na straży środowiska”, która polega na tym, że druhowie zbierają niepotrzebną już elektronikę, oddają ją i w zamian dostają pieniądze na swoją działalność.

-Można nam przekazać właściwie każde urządzenie, które ma przewód – mówi Piotr Sienkiewicz z OSP Stary Kisielin.

Czyli pralki, lodówki, suszarki, telefony – wszystko, wszystko co jest związane z elektrośmieciami, co jest po prostu w domu zbędne. Musi być to całe, nie może być to porozbierane, tak jak np. lodówka bez agregatu.