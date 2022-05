Kibicom w Zielonej Górze jest znany z bycia w przeszłości kierownikiem drużyny Falubazu. Fanom w Krośnie Odrzańskim kojarzy się bardziej z piłką nożną. Zwłaszcza, że przejął schedę po zmarłym w ubiegłym roku ojcu. Gościem Piłkarskiej Zielonej Góry był Tomasz Walczak, prezes Tęczy Homanit Krosno Odrzańskie.

W czarnym sporcie wciąż jest obecny, bo pełni rolę komisarza toru na żużlowych meczach, ale pasja do sportu jest dziś dzielona przez dwa. Na speedway i futbol.

Uczę się powoli tej piłki, bo nie jest to sport, który zajmował sporo czasu w moim życiu, bardziej żużel. Powoli przy udziale wspaniałego zarządu, chłopaków, którzy z moim tatą pracowali staram się ten wózek pchać. Nie przeceniam jednak swojej roli. Jest to pewnego rodzaju kontynuacja dzieła mojego taty. Myślę, że na razie to funkcja reprezentacyjna, ale liczę, że z czasem przyswoję te tajniki futbolu i będę bardziej przydatny klubowi.

Zespół jest obecnie na trzecim miejscu w zielonogórskiej Jako klasie okręgowej. Apetyty Tęczy sięgają powrotu do IV ligi, ale i sukcesu w wojewódzkim Pucharze Polski. W środę Tęcza będzie podejmować w półfinale tych rozgrywek zielonogórską Lechię.

Dla nas awans do samego półfinału to już wielki sukces. Tylko raz Tęcza dobrnęła do tego etapu rozgrywek, sławetny, przegrany mecz ze Stilonem Gorzów w ostatnich minutach. Mam nadzieję, że poziomem się dostosujemy, ale życzyłbym sobie, żeby wynik był inny. Chciałbym, żeby udało się nam zapisać na kartach historii. Zdajemy sobie sprawę, że przyjeżdża drużyna z ogromnym potencjałem. Postaramy się z ogromnym zaangażowaniem przystąpić do tego spotkania. Dla nas to wielkie wydarzenie.