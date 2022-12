Przypominamy – od pierwszego stycznia 2023 roku każdy płatnik składek – bez względu na to czy jest to osoba prywatna, czy firma – musi posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Do tej pory tego typu profil mieli wyłącznie płatnicy, którzy rozliczali składki za więcej niż 5 osób. Wraz z nowym rokiem ma się to zmienić.

Od stycznia obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich, także księży oraz osoby, które zatrudniają choćby nianie na umowie uaktywniającej. Mówi Agata Muchowska, rzeczniczka ZUS w Lubuskiem.

Płatnicy, którzy nie mają profilu, muszą go założyć do końca grudnia. Jeśli tego nie zrobią, ZUS sam założy im w styczniu profil. Dla własnej wygody warto mieć ten profil, bo umożliwia to załatwienie wielu spraw w wygodnym dla siebie czasie i miejscu.

Jak dodaje Muchowska – przedsiębiorcy mogą składać wnioski i korzystać z bezpłatnej aplikacji e-płatnik, przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych.

Mogą też kontrolować czas swoich rozliczeń z ZUS. Maja dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników. Mogą samodzielnie tworzyć e-dokumenty i przekazywać je do innych instytucji. Założenie profilu trwa kilka minut i można to zrobić w każdej chwili. Wystarczy wejść na stronie ZUS.

Ze względów bezpieczeństwa należy również potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić na kilka sposobów – za pomocą profilu zaufanego, przy użyciu podpisu elektronicznego lub osobiście w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.