Od poniedziałku (20 stycznia) rozpoczynają się ferie zimowe. W związku z tym zmienia się rozkład jazdy miejskich autobusów.

– W tym czasie zmniejszamy obsługę autobusową o około 20 procent – wyjaśnia Jacek Newelski z Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Spodziewamy się, że w tym czasie w autobusach będzie podróżować znacznie mniej pasażerów. Dlatego też dopasowujemy rozkład jazdy do aktualnych potrzeb. Po prostu na trasy wyjedzie trochę mniej autobusów, będą jeździły nieco rzadziej. Będzie obowiązywała niebieska kolumna na rozkładzie jazdy. Te najbardziej popularne autobusy, czyli 0, 1, 8, 14 i 19 – zamiast co 15 minut, będą podjeżdżały na przystanki co 20 minut. Autobusy innych linii zamiast co 30 minut, będą podjeżdżały co 40 minut.