Zakład Gospodarki Komunalnej rusza po zużyte meble, materace czy stolarkę okienną – słowem – po gabaryty. Wiosenna zbiórka rozpoczyna się w poniedziałek, 8 lutego.

Przedstawiciele zakładu odbiorą odpady od mieszkańców centrum, w rejonie ograniczonym ulicami Bohaterów Westerplatte, Chrobrego, Podgórna, Drzewna, Jedności, Reja i Wojska Polskiego oraz w sołectwach Sucha i Ługowo.

Mogą państwo wystawić wszelakie meble, jeżeli po sezonie letnim jest basen, to też go zabierzemy. Drzwi i okna też zabierzemy, ale nie mogą one być z szybami. Nie odbieramy natomiast gruzu, armatury sanitarnej, paneli podłogowej, opon, części samochodowych.