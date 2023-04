Ważna informacja dla kierowców. Od poniedziałku na ulicy Batorego wystąpią utrudnienia w ruchu.

Ma to związek z rozpoczęciem prac ziemnych na odcinku od Ronda Anny Borchers do skrzyżowania z ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego. Ten odcinek drogi będzie zamknięty dla ruchu. Utrudnienia mają potrwać przez ok. trzy tygodnie. Na portalu wZielonej.pl publikujemy mapkę z objazdami.