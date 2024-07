– 89 pożarów traw i 36 pożarów w lasach – tyle wyjazdów na ratunek środowisku od początku roku odnotowali strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

Jak mówił w Rozmowie na 96 FM st. kpt. Piotr Kowalski, mimo to, że tych pożarów było niemało, to większość udało się ugasić zanim doszło do dużego rozprzestrzenienia.

Mamy bardzo szybką wykrywalność, dzięki współpracy z lasami i ich dostrzegalniami. Jesteśmy w stanie bardzo szybko dowiedzieć się o tym, że gdzieś pojawia się jakiś dym, dyspozytor wysyła swój pojazd patrolowy, ale równorzędnie przekazuje tę informację do nas i my wysyłamy nasze zastępy. Trzeba mieć na uwadze, że może tych zdarzeń jest nie mało, ale są one gaszone w zarodku.

Szczególnie wtedy, kiedy są bardzo gorące tygodnie i ściółka jest sucha, trzeba w lasach zachowywać się odpowiedzialnie.

Na pewno trzeba zachować ostrożność, jeśli ktoś posługuje się otwartym ogniem, bo pali papierosy. Prośba, żeby gasił te papierosy na ścieżce, gdzie nie ma tego ryzyka, że zapali nam się ścioła w lesie. Finalnie wiatr może spotęgować ten pożar i przenieść go na wyższe partie lasu. Wtedy już bardzo łatwo, żeby pożar wymknął się spod kontroli.

Jeżeli zobaczycie pożar w lesie, od razu zawiadomcie służby. Numer alarmowy to 112.