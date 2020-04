Stary most na Odrze w Cigacicach doczeka się remontu. Od jutra, 15 kwietnia, będzie nieczynny dla ruchu. Przygotowania do zamknięcia rozpoczną się o godzinie 10:00.

Na czas remontu do Cigacic możemy dojechać trasą S3 – przypomina Mirosław Andrasiak, członek zarządu powiatu zielonogórskiego.

Alternatywną drogą, zgodnie z planem objazdów, jest droga S3. Będą znaki na rondzie już w Zielonej Górze, że przeprawa jest zamknięta. Wszyscy, którzy będą chcieli się dostać do Sulechowa czy Cigacic, to tylko drogą S3. Jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z planem, to zakończenie remontu mostu jest przewidziane na jesień przyszłego roku. Mirosław Andrasiak

A dokładniej, jak informował wcześniej powiat – na listopad przyszłego roku. Remont mostu w Cigacicach to inwestycja, na którą długo czekali mieszkańcy. Zorganizowali w tej sprawie protesty. Ich demonstracje dotyczyły nie tylko samego remontu. Protestowali również przeciwko ograniczeniom przejazdu przez most. 1 kwietnia ubiegłego roku zaczął obowiązywać zakaz ruchu dla pojazdów cięższych niż 3,5 tony. To utrudniło sytuację okolicznym rolnikom.

Umowa na remont mostu w Cigacicach została podpisana w lutym tego roku. Inwestycja jest warta prawie 12 milionów złotych. Remontem zajmie się konsorcjum wrocławskich firm PBW Inżynieria i Probudowa.com.