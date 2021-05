Nie mieli studniówki, uczyli się zdalnie, ale matury napiszą już normalnie. Licealiści od wtorku, 4 maja rozpoczną egzaminy dojrzałości. Na początek oczywiście język polski.

Przygotowania do matury przebiegały pod znakiem pandemii koronawirusa. Jak zdalna nauka wpłynęła na przygotowania do egzaminów? O to pytamy jednego z maturzystów.

Poziom przygotowania do matur moim zdaniem w tym roku trochę spadł, ze względu na zdalną edukację. Z niektórych przedmiotów lepiej się uczy w tradycyjny sposób.

Powtarzane na ostatnią chwilę nie ma już sensu – to mówią niemal wszyscy i co roku przy okazji egzaminów dojrzałości. A co zrobić, gdy wiedza jest, ale jej właściwe wykorzystanie paraliżuje stres?

Przede wszystkim, trzeba myśleć pozytywnym. Ten egzamin ma być dla nas szansą. Trzeba skupiać się na pozytywach i odrzucać strach. Stres ma być dla nas twórczy, a nie ma nas przygnieść i powalić na kolana.

Maturzystom życzymy powodzenia. We wtorek będą mierzyć się z językiem polskim na poziomie podstawowym, w środę z matematyką, też na poziomie podstawowym, a w czwartek i piątek z językiem angielskim, odpowiednio na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Matury pisemne potrwają do 20 maja. Ogłoszenie wyników 5 lipca.