Od dziś (18 listopada), na każdego kto postanowi odwiedzić Campus B Uniwersytetu Zielonogórskiego, na wejściu będzie czekała Bachantka Uniwerka. To już czwarta rzeźba związana z uczelnią, ale po raz pierwszy zamiast bachusika, jest jego damska odpowiedniczka.

Bachantka powstała z okazji obchodów 20-lecia Polski w Unii Europejskiej, dlatego też posiada atrybuty kojarzące się z unią.

Nazwa naszej nowej bachantki to Uniwerka. Została ona wyłoniona w konkursie, w którym mógł wziąć udział każdy. Napłynęło do nas kilkadziesiąt zgłoszeń. Padło na Uniwerkę, ponieważ imię kojarzy się i z Unią i z uniwersytetem. Myślę, że to doskonały atrybut, który będzie witał wszystkich gości na naszej uczelni.