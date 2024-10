W sobotę na rozkładzie jazdy pojawiła się dodatkowa linia MZK. “15” zaczyna swoją trasę na os. Mazurskim i jedzie przez Dworzec Główny aż do os. Zdrojowego. To nie jedyne zmiany, jakie wprowadził miejski przewoźnik.

Od 19 października wydłuża się również kurs linii nr 6. O szczegółach opowiada Jacek Newelski z Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Pierwsze próby przejazdu przez Osiedlową i Chmielną wykonaliśmy w marcu tego roku. W tej chwili wykorzystujemy już autobusy 10-metrowe, które mogą wjechać w te osiedle. Miasto uruchomiło nam przystanki, więc możemy objąć ten obszar obsługą komunikacyjną. Tam zostaną skierowane autobusy linii nr 6. One zmienią trasę. Z Braniborskiej skręcą w Osiedlową i Chmielną wrócą do Wrocławskiej. Ta trasa się nieco wydłuży, ale po otwarciu wiaduktu planujemy zwiększenie częstotliwości jej kursów.

Znika pilotażowa linia 102. Teraz os. Malarzy i os. Cegielnia obsługuje linia 12.

“102” była obsługiwana minibusem Karsan w sobotę i w niedzielę. Ale testowaliśmy przejazd przez te osiedla autobusem 10-metrowym. Ten autobus się tam sprawdził. Zmieniliśmy więc trasę linii nr 12, która nie dojedzie do os. Leśnego, tylko z Wyczółkowskiego pojedzie na Zawadzkiego przez os. Malarzy i os. Cegielnia.

Jeżeli chodzi o linię nr 44, to jest mały powrót do przeszłości. Autobusy zajeżdżają teraz na os. Kwiatowe. Jednak, ze względów logistycznych, część kursów została skrócona do ul. Botanicznej.