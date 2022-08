183 – dokładnie tyle lat kończy dziś technologia fotografii. Wynalazek stworzony w XIX wieku przez dwóch Francuzów zrewolucjonizował świat i na zawsze zmienił jego oblicze. Od tego czasu rozwinęła się zarówno technika fotografii, jak i jej dostępność.

Zielonogórzanin Dariusz Biczyński od lat nie tylko fotografuje, ale i uczy tej sztuki. Jak sam podkreśla, w ciągu ostatnich lat najbardziej zmieniła się łatwość robienia zdjęć. Ponieważ nie jesteśmy już ograniczeni ilością klisz, często bezmyślnie „pstrykamy zdjęcia”. A chodzi o to, żeby mieć bliższy kontakt z aparatem i tworzyć fotografie przemyślane i dobre. Zwłaszcza kiedy mamy tę możliwość na wyciagnięcie ręki.

Można być bardzo dobrym fotografem robiąc zdjęcia tylko i wyłącznie telefonem. Takie mamy dzisiaj czasy i tutaj nie będziemy chyba patrzeć na to czy ktoś zrobił zdjęcie telefonem czy aparatem i jakim aparatem, czy jakim obiektywem. To jest sprawa drugoplanowa, to są narzędzia, a najważniejsze jest to chyba nasze wnętrze, nasza dusza i tutaj powinniśmy na tym bardziej si skupić, a to nasze narządzie jest takie, jaką mamy możliwość.