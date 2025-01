Zakład Gospodarki Komunalnej po raz kolejny organizuje akcję EkoChoinka, której celem jest ekologiczne przetwarzanie świątecznych drzewek. Już 27 stycznia na ulice miasta wyruszą EkoPatrole, by zebrać choinki od mieszkańców.

– Podobnie jak w ubiegłych latach, drzewko należy wystawić pod pergolę śmietnikową, a ZGK zajmie się resztą – informuje Mirosław Gruszecki, prezes spółki.

Jeżeli nasze ekipy zauważą złożone choinki, to będziemy reagować i już teraz, na bieżąco je zabierać. W czasie jest to jednak przesunięte, a wynika to z obecności znacznej grupy mieszkańców na przykład z Ukrainy, którzy święta obchodzą tydzień ponad później, niż my. A ich również w odbiór tych odpadów wpisujemy.