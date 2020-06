Projekt „Ochla 2022” wystartował! Dziś mogliśmy poznać pierwszą koncepcję modernizacji miejskiego kąpieliska. Zaprezentowała ją Barbara Niemiec z biura architektonicznego Arcus.

Przedstawicielka pracowni nie ma wątpliwości, że akwen w Ochli jest ważnym miejscem dla zielonogórzan. To jedyny otwarty zbiornik wodny w mieście. Przyznała, że ma duży potencjał – wystarczy wykorzystać to, co już znajduje się na obszarze kąpieliska.

Mamy spadki terenu, czyli istniejące zielone tarasy, piaszczystą plażę, tereny trawiaste i grupy drzew, które dają cień. Myślę, że jest to idealny teren do realizacji takiego założenia naturalnego kąpieliska na wolnym powietrzu. Na tym terenie jest istniejąca infrastruktura, aczkolwiek wszystko jest w stanie wymagającym remontu bądź wyburzenia. Ale samo ukształtowanie terenu, bliskość, lokalizacja, wydaje się bardzo dobrym terenem pod taką inwestycję.

Przy projektowaniu architekci inspirowali się koncepcją naturalnie uzdatnianych stawów kąpielowych. Woda miałaby być w nich naturalnie filtrowana przez rośliny. Nie zabrakłoby także wodnego placu zabaw dla dzieci.

Podzieliliśmy ten główny zbiornik na dwie części – staw regeneracyjny obsadzony roślinami filtrującymi oraz część rekreacyjną, także pływacką, która miałaby służyć i dzieciom, i dorosłym. Znalazłaby się tam zjeżdżalnia i jakieś mniejsze urządzenia rekreacyjno-wodne. To, o czym mówię, dotyczy pierwszego zbiornika. Na terenie inwestycji znajduje się jeszcze drugi, mniejszy zbiornik. Do tej pory był nazywany basenem dla dzieci. Chcielibyśmy wykorzystać tę nieckę, czyli obniżenie terenu. Zaplanowaliśmy tam wodny plac zabaw.

O kolejnych pomysłach architektów na odnowę kąpieliska będziemy mówić na antenie Radia Index jutro, w środę i czwartek o 13:30. Opisy projektów razem z wizualizacjami zobaczycie również na portalu wzielonej.pl.