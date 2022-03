Centrum Pomocy „Warto jest pomagać”, od poniedziałku do piątku zaprasza obywateli Ukrainy po odbiór żywności, środków higienicznych i codziennego użytku.

Dary można odbierać przy ul. Wazów 3, w siedzibie stowarzyszenia Warto jest Pomagać w Parku Tysiąclecia w godzinach od 11:00-12:00 i 17:00-18:00. Tam też można przywozić dary dla uchodźców.

Zielonogórski magazyn darów działa też w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Al. Zjednoczenia. Darów było tak dużo, że do środy, 9 marca magazyn będzie zamknięty. I tak będzie do czasu, aż zgromadzone dary nie zostaną przewiezione na teren Ukrainy, by zwolnić miejsce na kolejne. Potrzebne rzeczy można dostarczać do innych miejsc, m.in. do sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego.