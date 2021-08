Kilkaset osób pojawiło się dziś na Placu Bohaterów podczas IV Marszu Równości,.

Podczas marszu jego uczestnicy i organizatorzy apelowali o jedno: tolerancję światopoglądową.

Organizatorem marszu był Instytut Równości. Kacper Kubiak jest zdania, że w społeczeństwie istnieje zapotrzebowanie na organizację takich marszów.

Ludzie chcą by to się działo. To jest wsparcie i forma powiedzenia, że jesteśmy. Niektórzy chcą się poczuć normalnie w tym kraju. Ważne, że mamy wsparcie urzędu marszałkowskiego i prezydenta miasta.