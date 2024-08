Zastal przetestował cierpliwość swoich fanów, ale w końcu ogłosił transfer zamykający skład na nowy sezon. To wisienka na torcie. Do Zielonej Góry przyjedzie zawodnik, który rozegrał w NBA ponad 160 meczów.

Sindarius Thornwell zamyka skład Zastalu na sezon 24/25. Amerykanin ma 29 lat i występy m. in. w LA Clippers. Po przyjeździe do Europy występował w Bundeslidze dla Ratiopharm Ulm, a statnio grał w Avtodorze Saratov. W biurze Zastalu intensywne prace nad zakontraktowaniem ostatniego gracza nieco się wydłużyły bo nie udało się porozumieć z kilkoma innymi graczami. -Trener Sirvydis potrzebował zawodnika na pozycje 3, 2, 1 z zapałem do gry w obronie – Potrzebował i dostał w prezencie bo litwin właśnie dziś obchodzi 51. urodziny. Jak udało się wyrwać takiego grajka? Kulisy zdradza Marek Piątak z Zastalu.