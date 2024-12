Dzisiaj mamy formułę hybrydową, to znaczy mamy część uczestników, którzy przyjechali do nas z całej Polski, od Koszalina po Kraków, Lublin, Warszawa, także mamy Wrocław, Poznań, w zasadzie goście z całej Polski i to zarówno z przedsiębiorstw, z jednostek okołobiznesowych, jak i z uczelni z całego kraju. To co się wydarzyło od poprzedniej konferencji do teraz, to możemy się chwalić wspólnymi doktoratami wdrożeniowymi, wspólnymi laboratoriami, które powstają przy współpracy z przedsiębiorstwami, wspólnymi projektami, które realizujemy w różnych połączeniach z uczelniami, z przedsiębiorstwami