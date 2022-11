“Miasto w lesie. Szanse i zagrożenia dla miasta otoczonego lasami. Szanse i zagrożenia dla lasów w sąsiedztwie miasta” – taki tytuł nosi debata, która 7 grudnia odbędzie się na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Lepszego miejsca do rozmowy na ten temat wyobrazić sobie nie można. Zielona Góra jest otoczona lasami. To przywilej, ale i zobowiązanie. W tym temacie debatowano już przed kilkoma laty, ale bez konkretnych wniosków. Mówi Marta Wiler z Polskiego Towarzystwa Leśnego.

Chcielibyśmy ją kontynuować, ale zmieniliśmy formę, bo uważamy, że nic o nas bez nas. To my mieszkańcy powinniśmy decydować, w jakim świecie chcemy żyć, a przede wszystkim powinni decydować młodzi ludzie.

Spotkanie będzie miało charakter debaty oksfordzkiej. Wezmą w nim udział m.in. naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz z naszej uczelni. Mówi prof. Leszek Jerzak z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Bez rozmawiania każdy zamknie się w swoich poglądach. Stąd pomysł, żeby miasto, lasy państwowe, uniwersytety, studenci spotkali się ze sobą, porozmawiali. Będzie można poszukać kompromisu.

Głos zabiorą również, którzy będą chcieli m.in. przedstawić swoją wizję miasta przyjaznego mieszkańcom. Mówi Antoni Białek, uczestnik debaty.

Naprawdę warto rozmawiać, pchać dobre idee dalej. Żeby to nie był tylko temat leśników, miasta i uniwersytetów, tylko, żeby to ludzie wypowiedzieli swoje poglądy na ten temat.

Debata 7 grudnia w godz. 10:00-13:00 w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej. Spotkanie będzie poprzedzone ankietą na temat oczekiwań społecznych, dotyczących rozwoju miasta i zagospodarowania przestrzeni go otaczającej, skierowaną do mieszkańców Zielonej Góry. Link do ankiety znajdziecie TUTAJ.