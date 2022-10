W środę na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się polsko – niemieckie spotkanie dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu: “Green Energy – Region Sprewa-Nysa-Bóbr jako innowacyjne pogranicze transferu wiedzy i technologii w zakresie inteligentnego magazynowania energii i gospodarki wodorowej” w ramach programu Interreg.

Projekt zakłada, że w oparciu o dostępne już po polskiej i niemieckiej stronie rozwiązania technologiczne, takie jak dwa niskoenergetyczne domy doświadczalne opracowane i wdrożone zostaną inteligentne systemy wieloenergetyczne. Będą one wykorzystywane i dostosowywane do potrzeb konkretnych obiektów. Pierwszym takim obiektem będą dwa niskoenergetyczne, doświadczalne budynki mieszkalne w Nowym Kisielinie. Co warto zauważyć – jest to tak naprawdę kontynuacja wcześniejszych wspólnych projektów.

Mówił prof. Robert Smoleński z Instytutu Automatyki, elektroniki i elektromechaniki UZ. Warto też wspomnieć, że w ramach współpracy powstał już również największy w Europie magazyn energetyczny, przyłączony do sieci trakcyjnej.

Jednostkami zaangażowanymi w przygotowanie projektu z ramienia Uniwersytetu Zielonogórskiego są: Instytut Inżynierii Środowiska, Instytut Budownictwa i Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki. Ze strony niemieckiej będą to: Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg oraz Centrum für Energietechnologie Brandenburg.