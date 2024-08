W sobotę inauguracja Betclic III ligi. Lechia Zielona Góra uda się na Śląsk, by zmierzyć się z beniaminkiem Podlesianką Katowice.

Rywal stanowi pewnego rodzaju niewiadomą, o czym mówił w programie Piłkarska Zielona Góra trener Lechii Sebastian Mordal.

Nagrań ze sparingów nie udało nam się uzyskać. Było to skrzętnie ukrywane lub grali z drużynami, które ich nie nagrywały. Mamy nagrania z zeszłego sezonu, z meczów barażowych. Widać ich styl, ustawienie. Mamy na to swój pomysł. Jesteśmy gotowi na wszystko. Na koniec zawodnicy będą musieli podejmować na boisku własne decyzje, do czego też ich zachęcam.