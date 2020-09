Od soboty zielonogórzanie mogą wypożyczać elektryczne hulajnogi. Czarno-żółte pojazdy znajdziemy np. w okolicy ratusza. Do dyspozycji mieszkańców jest ich 57.

System wypożyczania hulajnóg działa podobnie jak w przypadku Zielonogórskiego Roweru Miejskiego. Najpierw pobieramy na telefon aplikację, potem rejestrujemy się i wnosimy opłatę rejestracyjną.

Następnie odblokowanie hulajnogi odbywa się poprzez zeskanowanie kodu QR lub wprowadzenie sześciu cyfr, które znajdują się pod nim. Każda kolejna minuta korzystania kosztuje 50 groszy.

Niestety, wraz ze startem systemu doszło do pierwszych kradzieży. Trzy urządzenia zostały zniszczone do tego stopnia, że nie nadają się do wypożyczania.

W przeciągu czterech dni zostały skradzione trzy urządzenia – jedno nawet rozkręcone na części. Ale oczywiście wszystko odzyskaliśmy. Trwa postępowanie policyjne. Podobne działania robiliśmy w Łodzi i w Szczecinie po tym, jak wprowadziliśmy swoje hulajnogi – ilość prób kradzieży zmalała. Hulajnogi są 24 godziny na dobę pod okiem systemu, który informuje nas o jakichkolwiek przestawieniach urządzenia czy zaniku sygnału GPS.

Hulajnogi prawdopodobnie będą dostępne cały rok. – Jeżeli będzie sroga zima i warunki atmosferyczne będą znacząco wpływać na bezpieczeństwo użytkowników, to flota zostanie zmagazynowana, ale startując w Zielonej Górze, nie zastanawialiśmy się, kiedy zakończymy sezon – wyjaśnił przedstawiciel Volt Scooters.