Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej ekologia to nie tylko segregacja śmieci. Tę ma ułatwić wyszukiwarka odpadów, uruchomiona na stronie ZGK. Zakład myśli jednak także o wymianie swoich pojazdów na elektryczne. Jaka jest szansa na nowe, ciche, nieemitujące spalin samochody?

Przetarg na nowy tabor dla ZGK zostanie rozpisany najpóźniej w drugiej połowie stycznia – informuje Krzysztof Sikora, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Albo będą to pojazdy w całości elektryczne, albo pojazdy na CNG – to zależy, gdzie powstanie stacja CNG, czyli na gaz. Jeśli powstanie w Zielonej Górze, to na pewno będziemy z tego korzystać. Zarówno w zieleni, w odpadach, jak i zamiataniu ulic. Miasto się rozrasta, budowanych jest coraz więcej kilometrów ścieżek rowerowych, więc też chcemy się do tego przygotowywać i kupić np. zamiatarkę typowo do ścieżek rowerowych. Ona już będzie eko – albo na prąd, albo na CNG.