Nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, bo tak brzmi pełna nazwa PSZOK-u, oficjalnie otwarty zostanie w poniedziałek o godzinie 10. Otwarcie bram zmodernizowanego obiektu oznacza, że zielonogórzanie zupełnie bezpłatnie, będą mogli pozbyć się takich odpadów, jak gruz, sprzęt RTV i AGD czy też tekstylia.

Planowe otwarcie PSZOK-u miało się odbyć w czerwcu. Ze względu na szybsze wykonanie prac przez wykonawcę, jest to jednak możliwe już teraz. Okazuje się, że modernizacja PSZOK-u to była konieczność. Tak jak rozrasta się miasto i przybywa mieszkańców, tak też coraz więcej produkowanych jest odpadów.

Ten PSZOK, który działał dotychczas, to był obiekt budowany w latach ’90. Modernizowany był jakoś na początku roku 2000. On już nie spełniał swojej funkcji, jaką powinien mieć. Modernizacja to była konieczność. To jest też jeden z etapów modernizacji całego składowiska w Raculi. Przed nami są kolejne inwestycje, które próbujemy zaplanować i pozyskać środki.