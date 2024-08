Noc Spadających Gwiazd to sztandarowe wydarzenie Muzeum Etnograficznego w Ochli w trakcie wakacji. Nie inaczej będzie i tym razem.

Wydarzenie w tym roku odbędzie się w sobotę, 10 sierpnia. O szczegółach informuje Tadeusz Woźniak, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Ochli.

W tym roku Perseidy “zapowiadają się”, że też będą spadały. 10 sierpnia od godz. 19:00 do północy robimy Noc Spadających Gwiazd. Będziemy chcieli pokazać gwiazdozbiory, wysłuchać opowieści na temat wierzeń, ale też takich relacji popularnonaukowych.

Ważna informacja dla wybierających się tego dnia do muzeum zielonogórzan, będą zapewnione bezpłatne przejazdy MZK.

Ponadto zostanie oddany do użytku nowy parking na terenie muzeum.

Wszystko będzie dokładnie oznakowane. Tam, gdzie wcześniej parkowały auta na polu, to teraz będą wyznaczone miejsca. To ok. 40 miejsc. Przy mniejszych wydarzeniach nie powinno być problemów. Naszą bolączką są większe wydarzenia.