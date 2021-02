Zmiany we władzach zielonogórskiego nadleśnictwa. Jego nowym szefem został Rafał Ozimiński, pracownik jednostki od 2012 roku. Czym będzie się zajmował?

Do najważniejszych zadań w nadleśnictwie nadal będą należeć m.in. prace nad budową południowej obwodnicy Zielonej Góry.

Zbliżamy się powoli do końca zadań zleconych przez wojewodę, który wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Liczymy na to, że w końcu marca oddamy plac budowy inwestorowi, które jest miasto Zielona Góra. Kolejnym, bardziej długofalowym zadaniem, które stoi przed nami jako nadleśnictwem, jest fakt dokończenia projektu małej retencji. To jest istotne szczególnie ze względu na społeczeństwo, bo przewidujemy dwa projekty – jeden na terenie leśnictwa Ochla, drugi na terenie leśnictwa Świdnica. Jeżeli wszystko się uda, to w 2022, może w 2023, mieszkańcy zyskają dwa nowe, atrakcyjne turystycznie miejsca.